Televizyonda Miraç kandiline özel programlar yayınlanmaktadır. Miraç kandilinde izlenecek programlar merak konusu oldu. Nihat Hatioğlu Miraç kandili programının ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Nihat Hatipoğlu Miraç Kandili özel programı yok mu, neden yok? Nihat Hatipoğlu Miraç Kandili Özel saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar....

Miraç Kandili, 2 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Nihat Hatioğlu Miraç Kandili programının ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Nihat Hatipoğlu Miraç Kandili özel programı yok mu, neden yok? Nihat Hatipoğlu Miraç Kandili Özel saat kaçta yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

MİRAÇ KANDİLİNDE NE OLDU?

Miraç Kandili, 2 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. "İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

NİHAT HATİPOĞLU MİRAÇ KANDİLİ ÖZEL YOK MU, NEDEN YOK?

Televizyon kanallarında Miraç kandiline özel programlar yayınlanmaktadır. ATV'nin yayın akışında yer alan bilgiye göre Nihat Hatipoğlu Miraç Kandili özel program saat 21.00'da yayınlanacaktır.