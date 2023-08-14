Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Nihat Genç izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Nihat Genç kaç yaşında, nereli? Nihat Genç hayatı ve biyografisi! Nihat Genç kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Nihat Genç hakkında araştırmalar yapılıyor. Nihat Genç kimdir? Nihat Genç kaç yaşında, nereli? Nihat Genç hayatı ve biyografisi!

NİHAT GENÇ KİMDİR?

Nihat Genç (d. 1956, Trabzon), Türk gazeteci ve yazar. Günümüzde kendisi ve birkaç arkadaşı tarafından kurulan Veryansın isimli YouTube kanalında programlar yapmaktadır.

Yaşamı

İlkokulu Meryem Mehmet Kayhan İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi de Trabzon Ticaret Lisesi'nde okuyarak 1974 yılında mezun oldu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'na kaydoldu; ancak siyasi olaylar nedeniyle bu okullardan ayrıldı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu'ndan 1983 yılında mezun oldu. Okulu bitirdikten sonra Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Rehabilitasyon Merkezi'nde ve daha sonra da Kültür Bakanlığında toplam dokuz yıl memuriyet yaptı.