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Nihat Doğan oğluna ne isim verdi? Nihat Doğan'ın çocuğunun adı ne?

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Nihat Doğan oğluna ne isim verdi? Nihat Doğan'ın çocuğunun adı ne?

Ünlü türkücü Nihat Doğan, geçtiğimiz sene eylül ayında apar topar İranlı hayranı Arezoo ile gözlerden uzak bir düğünle nikah masasına oturdu. Eşinin hamileliğinden dolayı sade bir düğünle evlenen Doğan, 13 Ocak'ta baba oldu. Peki Nihat Doğan oğluna ne isim verdi? Nihat Doğan'ın çocuğunun adı ne?

Bebeğine verdiği isim olay olmuştu! Nihat Doğan oğlunun yüzünü ilk kez gösterdiBebeğine verdiği isim olay olmuştu! Nihat Doğan oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

Nihat Doğan oğluna ne isim verdi? Ünlü türkücü Nihat Doğan, geçtiğimiz sene eylül ayında apar topar İranlı hayranı Arezoo ile gözlerden uzak bir düğünle nikah masasına oturdu. Eşinin hamileliğinden dolayı sade bir düğünle evlenen Doğan, 13 Ocak'ta baba oldu. Peki Nihat Doğan oğluna ne isim verdi? Nihat Doğan'ın çocuğunun adı ne? İşte detaylar..

Geçtiğimiz eylül ayında İranlı hayranı Arezoo Doğan ile nikah masasına oturan Nihat Doğan ilk kez baba olmanın heyecanını yaşıyor. Ünlü türkücü oğlu Badıkan ismini verdi ve oğlu ile ilk kez fotoğraf paylaştı.

Oğlu ve eşini paylaşarak müjdeli haberi duyuran Nihat Doğan , "Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. Çok şükür 13 Ocak'ta Oğlum Badıkan dünyaya geldi. Rabbime şükürler olsun. Bana dünyanın en güzel hediyesini veren canım eşim Arezoo ya da teşekkürler olsun. Hoş geldin" ifadelerini kullanmıştı.

Nihat Doğan oğluna ne isim verdi? Nihat Doğan'ın çocuğunun adı ne?

Oğluna verdiği isim çok konuşulan Nihat Doğan Badıkan ile ilk pozunu Instagram hesabından paylaştı. Doğduğu gün oğlunun yüzünü göstermeyen ünlü türkücü bu kez Badıkan'ın yüzünü gösterdi.

Nihat Doğan oğluna ne isim verdi? Nihat Doğan'ın çocuğunun adı ne?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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