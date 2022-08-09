Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Çiftin bebek bekledikleri için apar topar nikah masasına oturduğu ilerdi sürüldü. Peki, Nihat Doğan kiminle evlendi? Nihat Doğan eşi kim?

Yaşadığı ilişkilerle zaman zaman gündeme gelen Nihat Doğan, uzun zamandır birlikte olduğu Sevim Alan ile ilişkisini noktaladı. Güzellik merkezi sahibi Alan'dan aldığı Ataköy'deki şubesini iade eden Doğan, Arzu isimli hayranıyla sessiz sedasız evlendi. Gelişme sonrası Nihat Doğan kiminle evlendi? Nihat Doğan eşi kim, merak edildi.

NİHAT DOĞAN KİMİNLE EVLENDİ?

Gizli kıyılan nikaha şahit olduğunu söyleyen müzisyen Erol Köse, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Nihat Doğan, İranlı Arzu ile evlendi. Gelinin 3 aylık hamile iddiası var bu da ayrı bir sevinç yarattı. Siyasete soyunan ve benim de yıllarca albüm yapıp meşhur ettiğim Nihat, çoğu okumuştan kültürlü bir adamdır. Umarım hızlıca baba olur" dedi.