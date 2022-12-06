Şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Nihat Doğan, geçtiğimiz ağustos ayında hamile İranlı hayranı Arzu Hanım ile nikah masasına oturdu. Sessiz sedasız evlenen ikili, şimdilerde ilk bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. Sevenleri ise Nihat Doğan'ın çocuğunun ismi ne? Nihat Doğan çocuğuna ne ad verdi? sorusunu merak etti.

Geçtiğimiz aylarda İranlı bir hayranıyla sessiz sedasız evlenen ve çocuğunu kucağına almak için gün sayan Nihat Doğan'ın çocuğuna ne isim koyacağı merak konusu oldu. Hayranları arama motorlarında Nihat Doğan'ın çocuğunun ismi ne? Nihat Doğan çocuğuna ne ad verdi? sorularını araştırdı. İşte merak edilenler...

NİHAT DOĞAN'IN ÇOCUĞUNUN İSMİ NE?

Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Doğan, eşinin 8,5 aylık hamile olduğunu ve mutlu bir evliliğinin olduğunu söyledi. Oğluna vereceği ismi de açıklayan şarkıcı, "Aşiretimizin adını alsın istedim, Badıgan koymayı düşündüm... Sonra annesi rüyasında 'Amin' diye görmüş. Vicdan azabı çekmek istemedim. Her iki ismi birden koymaya karar verdik. Adı 'Amin Badıkan' olacak" ifadelerini kullandı. Ardından, oğluna vereceği Badıgan isminin anlamı için de "Farsça Bat rüzgar demekmiş, Batıgan rüzgardan olan demek" dedi.

NİHAT DOĞAN KİMDİR?

Nihat Doğan 13 Şubat 1976, yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kürt asıllı Türk halk müziği şarkıcısıdır. Nihat Doğan, 11 yaşındayken babasını kaybetti. Ailesinin büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istendi fakat gitmek istemediğinden İstanbul'da kaldı. Avcılar'daki bir çay bahçesinde istek üzerine bir şarkı söylemesiyle orada bulunan fakat Almanya'da ikâmet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Bir sene orada kaldı fakat star olamayacağını düşünüp Türkiye'ye geri döndü. Müzik kariyerine 1994 yılında Kırdın Kalbimi adlı albümüyle başladı. Doğu ve Güneydoğunun en köklü aşiretlerinden biri olan Badıkan Aşireti'ne Mensubdur. Bu Aşiret'in kökleri Mervaniler'in Kurucusu olan (Bad)'a dayanmaktadır.

2011 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur. 2015 yılında Survivor All- Star'a katılacaktı fakat Özgecan Aslan hakkında Twitter'da, "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız." dedi ve halktan büyük tepki aldı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Nihat Doğan'ı Survivor All- Star 2015'ten men etti diye iddia edildi ama kendisi "Gitmedim." dedi.