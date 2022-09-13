Ünlü türkücü Nihat Doğan katıldığı programda ablasıyla ilgili konuşması sonrasında gözyaşlarına boğulması gündem oldu. Peki, Nihat Doğan ablası öldü mü? Nihat Doğan ablası neden öldü? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan ünlü şarkıcı Nihat Doğan, ablası hakkında konuşurken gözyaşlarına boğuldu. Geçtiğimiz ay İranlı sevgilisi ile nikah masasına oturan Nihat Doğan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Nihat Doğan ablası öldü mü? Nihat Doğan ablası neden öldü? Detaylar haberimizde...

NİHAT DOĞAN ABLASI ÖLDÜ MÜ?

Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan 2 sene önce tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Nihat Doğan, "Canım Ablam Fatma Doğan'ı (sevimli) kaybettik. Rabbim mekanını cennet etsin. Peygamber Efendimize de komşu eylesin" ifadelerini kullanmıştı.

NİHAT DOĞAN ABLASI NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası 2 sene önce hayatını kaybetti. Doğan, ablasının tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.