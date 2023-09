Nihat Altınkaya kimdir? Kaç yaşında, evli mi?

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı ise başarılı oyuncu Nihat Altınkaya oldu. Arama motorlarında aratılan Nihat Altınkaya kimdir? Kaç yaşında, evli mi? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.