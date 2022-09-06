Eski Milli futbolcu ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Okan Buruk ile evli olan Nihan Buruk moda dünyasının tanınan isimlerinden. Bu yüzden Nihan Buruk'un hayatı merak edildi. Peki, Nihan Buruk kimdir? Nihan Buruk kaç yaşında, nereli? Nihan Buruk hayatı ve biyografisi nedir? Nihan Buruk ne iş yapıyor?

Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde okurken Türkiye güzellik yarışmasına katıldı. Peki, Nihan Buruk kimdir? Nihan Buruk kaç yaşında, nereli? Nihan Buruk hayatı ve biyografisi nedir? Nihan Buruk ne iş yapıyor? İşte detaylar haberimizde...

NİHAN BURUK KİMDİR?

Eski Milli futbolcu ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Okan Buruk ile evli olan Nihan Buruk moda dünyasının tanınan isimlerindendir.

Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünden mezun olmuştur.

Üniversite döneminde Türkiye güzellik yarışmasına da katılan modacı Buruk 2003 yılında Almanya'da Top Model of the World yarışmasında 1. olmuştur. Modellik yaptığı dönemde Modda isimli bir televizyon programını sunmuştur. Ayrıca bir dönem Star Tv ekranlarında yayınlanan Almanya Almanya isimli bir dizide oyuncu olarak yer almıştır.

Çok iyi derecede Almanca bilen Nihan Buruk günümüzde kadın ve erkek hazır giyim üzerinde moda dünyasında varlığını ciddi anlamda hissettiren başarılı iş kadınlarındandır.

Aslen nereli olduğu ve doğum yeri gibi bilgiler araştırılmaktadır. 1983 yılında dünyaya gelmiştir, boyu ise 1.80 cm'dir.