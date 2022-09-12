Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Nihal Yalçın, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Nihal Yalçın hakkında merak edilenler! Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın kaç yaşında, nereli? Nihal Yalçın filmleri neler?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nihal Yalçın merak konusu oldu. İşte Nihal Yalçın hakkında merak edilen Nihal Yalçın kimdir, Nihal Yalçın hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NİHAL YALÇIN KİMDİR?

Nihal Yalçın 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Alevi ve Zaza asıllı bir aileden gelen Nihal Yalçın'ın üç kız, bir erkek kardeşi vardır. Çocukluğu Kartal ilçesinde geçti. Anne ve babasının teşviki ile konservatuvara girdi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamladı. "Adalet Ağaoğlu'nun Kozalar adlı oyunundaki I. kadın rolüne çalışma süreci" başlıklı tezi ile Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk bölümünden yüksek lisans derecesi aldı (2006).

Konservatuvar eğitiminden sonra uzun süre seslendirme yaptı. Ardından oyunculuğa geçti. Sinema, reklam filmi, TV filmi ve dizilerinde oyunculuk yaptı. 2006 yılında kurulan Kurusıkı adlı doğaçlama tiyatro gösterisi ekibinde 2012 yılına kadar yer aldı. Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2005) adlı filmde Zeyno Bacı karakterini, Ay Lav Yu (2009)adlı filmde Rukiye karakteri canlandırdı. Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da Meryem rolünü üstlendi. İki sezon boyunca Yalan Dünya adlı dizisindeki Açılay karakterini canlandırdı. Okan Bayülgen'in Disko Kralı adlı programında skeçlerinde çeşitli tiplemeler canlanırdı. Özellikle Nahide Ekengil tipi büyük ilgi gördü.

2012 yapımı Kurtuluş Son Durak filminde Goncagül karakterini canlandırdı ve filmin müziğinde yer alan bazı şarkıları seslendirdi. Bu rolü ile 17. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Komedi ve Müzikal Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği Araf (2012) filminde Derya karakterini, Zeki Demirkubuz'un yönettiği Yeraltı (2012) filminde Türkan karakterini canlandırdı. Araf ve Yeraltı filmlerindeki başarısından ötürü 19. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'ne değer görülen iki oyuncudan biri oldu. Yeraltı filminde performansı ile Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'ne, değer görüldü.

2015 yılında Tatbikat Sahnesi'nin sahneye koyduğu, Seray Şahiner'in aynı adlı oyunundan uyarlanan Antabus adlı tek kişilik oyunu oynadı ve bu oyun ile 20. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu seçildi. 2017 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Yol Ayrımı filminde Emine rolünü;[12] 2019 yılında Nazlı Elif Durlu'nun yönettiği Zuhal filmindeki Zuhal rolünü canlandırdı. Zuhal rolü ile 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı