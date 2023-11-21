Nihal Candan kiminle evlendi ve ne zaman evlendiği araştırılırken Nihal Candan'ın eşi kimdir merak ediliyor. Suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından kardeşi Bahar Candan'la hapse giren Nihal Candan'ın 4 ay önce evlendiği ortaya çıktı. Peki, Nihal Candan kiminle evlendi, eşi kimdir? Mehmet Faruk Çiçek kim, kaç yaşında ve nereli?

Nihal Candan kiminle evlendi, eşi kimdir ve Mehmet Faruk Çiçek kim, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Tutuklandığını duyunca sinir krizi geçiren Nihal Candan'ın bir süre önce nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. Mehmet Faruk Çiçek ile evlenen Nihal Candan'ın eşi kimdir gündeme geliyor. Nihal Candan kiminle evlendi, eşi kimdir? Mehmet Faruk Çiçek kim, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

NİHAL CANDAN KİMİNLE EVLENDİ?

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının hemen ardından Bahar ve Nihal Candan kardeşler de suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklandı. İki kardeş tutuklandığını duyunca ağlayarak sinir krizi geçirdi. Kardeşlerden Nihal Candan'la ilgili ortaya çıkan gerçek ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç örgütüne üye olma, kurma suçundan gözaltına alınan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklandığını duyunca sinir krizi geçiren Nihal Candan'ın bir süre önce nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.

NİHAL CANDAN'IN EŞİ KİMDİR?

Show Haber'de yer alan bilgiye göre, Nihal Candan 4 ay önce evlendi ama evliliğine dair tek bir paylaşım yapmadı. 28 Temmuz'da iş insanı Mehmet Faruk Çiçek ile evlenen Nihal Candan'ın nikah görüntüleri de ortaya çıktı. Çiftin nikah şahidi ise Candan kardeşlerin anne ve babası oldu. Mehmet Faruk Çiçek de gözaltı sürecinde evdeydi ve işlemlerden sonra serbest bırakıldı. Çiçek karısını bu süreçte yalnız bıraktı ve hiçbir anda yanında bulunmadı ve sessizliğe gömüldü.

İşte nikahtan görüntüler;



MEHMET FARUK ÇİÇEK KİMDİR?

Mehmet Faruk Çiçek, iş adamı ve sosyal sorumluluk projeleri ile gündeme geliyor.