İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Nihal Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında tepki çekti. Nihal Candan'ın deprem hakkında yaptığı paylaşım merak konusu oldu. Peki, Nihal Candan deprem paylaşımı nedir? Nihal Candan destek yogası açıklaması ne? İşte detaylar...

Çubuk'tan deprem bölgesine şu ana kadar 12 tır yardım malzemesi gönderildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. İşte Benim Stilim ve Survivor yarışmalarıyla adını duyuran Nihal Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında büyük tepki çekti. Peki, Nihal Candan deprem paylaşımı nedir? Nihal Candan destek yogası açıklaması ne? Detaylar haberimizde...

NİHAL CANDAN DEPREM PAYLAŞIMI NEDİR?

Nihal Candan'ın İnstagram hesabından "Destek Yogası" açıklamasıyla yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Canda, yoga matı üzerinde uzanırken fotoğrafını paylaşarak, "Destek yogası... Bugünkü çalışmada niyetim depremzede yurttaşlarımıza şifa, sabır ve sevgi enerjisi göndermek" ifadelerini kullandı.