Nihai ne demek? Nihai anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Nihai kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Nihai anlamı ne? Nihai ne demek?

NİHAİ NE DEMEK?

Nihai: sıfat, eskimiş, (niha:i:), Arapça niha?i İşi sona erdiren, işi kesen, son, sonuncu.

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