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Nihai ne demek? Nihai anlamı ne?

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Nihai ne demek? Nihai anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Nihai, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Nihai ne demek? Nihai anlamı ne? İşte, Nihai kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Nihai kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Nihai anlamı ne? Nihai ne demek?

NİHAİ NE DEMEK?

Nihai:

sıfat, eskimiş, (niha:i:), Arapça niha?i

İşi sona erdiren, işi kesen, son, sonuncu.

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