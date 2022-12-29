İstanbul'da doğalgaz fiyatına yüzde 12 indirim yapılacak. Aylık doğalgaz faturasına bin TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL düzeyine inecek. Peki, Nihai doğalgaz fiyatı nedir, nihai doğalgaz fiyatı ne demek? 2023 Doğalgaz aboneliği ne kadar olacak? Nihai enerji yoğunluğu nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına indirim yapıldı. 1 Ocak 2023'ten geçerli olacak şekilde; İstanbul'da faaliyet gösteren ve yaklaşık 5,5 milyon aktif doğalgaz konut abonesi bulunan İGDAŞ'ın sistem kullanım bedellerinde indirim olacak. Peki, nihai doğalgaz fiyatı nedir, nihai doğalgaz fiyatı ne demek? 2023 Doğalgaz aboneliği ne kadar olacak? Nihai enerji yoğunluğu nedir? Detaylar haberimizde...

NİHAİ DOĞALGAZ FİYATI NEDİR?

Nihai enerji tüketimi, tüm enerji kullanımları için nihai tüketicinin kapısına kadar ulaştırılan enerjiyi kapsar. Tüm sektörlerdeki nihai enerji tüketiminin toplamı olarak hesaplanır. Bunlar, sanayi, ulaşım, hane halkı, hizmet sektörü ve tarımı kapsamaktadır.

EPDK GÜVNCE BEDELİ NEDİR?

Güvence bedeli, nakit ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından teminat vermesi uygun bulunmuş finans kuruluşlarınca düzenlenen süresiz ve kesin teminat mektubu olarak verilebilir.

NİHAİ DOĞALGAZ FİYATI NE DEMEK?

Uluslararası Enerji Ajansı'nın metodolojisine göre elektrik, işlenmiş ürünler, doğalgaz ve diğer yakıtlar nihai enerji tüketiminde yer almakta ve ülkedeki ekonomik aktiviteyi üreten enerji tüketimini oluşturmaktadır.

DOĞALGAZ LİMİTİN NE KADAR?

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2015'teki doğalgaz piyasası serbest tüketici sınırı, 2022 yılı boyunca aynen uygulanacak. Konut tüketicileri için serbest tüketici olma sınırı yıllık 75 bin metreküp olarak belirlenmişti. Karar, 1 Ocak 2022 itibarıyla yürürlüğe girecek.

2023 DOĞALGAZ ABONELİĞİ NE KADAR OLACAK?

2023 yılı için belirlenen Abone Bağlantı Bedeli: 200 m2'a kadar 1258 TL + %18 KDV = 1566,44 TL + Damga Vergisi, 200 m2'den sonraki her 100 m2 için 1250 TL + %18 KDV = 1488,26 TL + Damga Vergisi ilave olarak alınacaktır.

NİHAİ ENERJİ YOĞUNLUĞU NEDİR?

Birincil ve Nihai Enerji Yoğunluğu; Birincil enerji tüketiminin GSYH'ye oranlanması sonucu hesaplanan yoğunluk birincil enerji yoğunluğu, nihai enerji tüketiminin GSYH'ye oranlanması sonucu hesaplanan yoğunluk ise nihai enerji yoğunluğu olarak adlandırılmaktadır