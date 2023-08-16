Nigiri tarifi! Masterchef Nigiri nedir, nasıl yapılır? Nigiri Suşi yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Nigiri hangi ülkeye aittir?

Masterchef 16 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Nigiri Suşi yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Nigiri Sushisi nasıl yapılır? Nigiri Sushisi yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Nigiri Sushisi yemeği tarifi! Nigiri Sushisi nasıl yapılır? Nigiri nedir, nasıl bir yemek, nasıl bir ürün? Nigiri Sushisi yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel suşiler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği sushi Nigiri tarifi oldu. Peki en güzel Nigiri yemek tarifi nasıldır? Nigiri yemeği nasıl yapılır? Nigiri için gerekli malzemeler nelerdir? Nigiri tarifi! Nigiri nedir, ne demek? Masterchef Nigiri nasıl yapılır? Nigiri hangi bölgenin, hangi yörenin, hangi ülkenin yemeği? Nigiri hangi ülkeye ve yöreye aittir? İşte detaylar...

NİGİRİ NEDİR, NE DEMEK? NİGİRİ HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Nigirizuşi (el ile yapılmış suşi) el ile dikdörtgen şeklinde birleştirilmiş suşi pilavının üstüne konan ince dilim malzeme (neta) ile yapılır. İçeriğinde genellikle vasabi de bulunur. Neta genellikle yüzgeçli balıklar ve diğer deniz ürünleridir. Pilav üstünde kendi başlarına düşmeden duramayabilecek bazı malzemeler, genellikle ahtapot, yılan balığı, kalamar, yumurta (tamago) pilava ince bir dilim nori ile sarılarak tutturulur. Bir suşi setinde, her nigiri'de değişik malzeme vardır.

Nigiri sushi, elde şekil verilen ve üzerine taze balık veya deniz ürünleri konulan geleneksel bir Japon sushi tarifidir.

NİGİRİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Sushi pirinci

Taze balık veya deniz ürünleri (örneğin somon, ton balığı, karides)

Wasabi (isteğe bağlı)

Soya sosu (servis için)

NİGİRİ NASIL YAPILIR?

Sushi Pirincini Hazırlama:

Sushi pirincini yıkayarak temizleyin. Yıkama sırasında suyun berraklaşana kadar iyice yıkayın.

Yıkanmış pirinci suyu süzmesi için bir süzgece koyun ve yaklaşık 30 dakika bekletin.

Pirinci pişirme talimatlarına göre pişirin. Pişirirken pirincin yumuşak ama yapışkan olmasına dikkat edin.

Pişen pirinci bir tahta veya cam kaba alın. Üzerine sushi sirkesi veya özel sushi sirke karışımını dökün. Karıştırarak soğumaya bırakın.

Balık veya Deniz Ürünlerini Hazırlama:

Taze balık veya deniz ürünlerini ince dilimler halinde kesin. Dilimleri mümkün olduğunca eşit ve zarif şekilde kesmeye çalışın.

Nigiri Sushi Yapımı:

Ellerinizi hafifçe ıslatın ve biraz tuz serpin.

Islak ellerle sushi pirincinden küçük parçalar alın ve hafifçe sıkarak oval veya dikdörtgen şekiller verin. Pirinçlerin biraz yapışkan olmasını sağlayarak şekillerinizi daha iyi tutmalarını sağlayın.

Şekillendirilen pirinçleri bir servis tabağına yerleştirin.

Her pirinç şeklinin üzerine taze balık veya deniz ürünü dilimlerinden birini yerleştirin. Dilimi pirince hafifçe bastırarak sabitleyin.

Sunum ve Servis:

Nigiri sushi rulolarını bir servis tabağına düzenli bir şekilde yerleştirin.

Wasabi, dilimlenmiş zencefil ve soya sosunu servis tabağına ekleyin.

Nigiri sushi'leri tüketirken, üzerine isteğe bağlı olarak wasabi veya soya sosu sürerek lezzetini artırabilirsiniz.

Nigiri sushi yaparken balık veya deniz ürünlerini keserken dikkatli olun ve taze malzemeler kullanmaya özen gösterin. Şekil verirken hafif baskı yaparak ancak pirinci fazla sıkmadan şekillendirmeye çalışın. Ayrıca, nigiri sushi sunumunda estetik ve zarif bir sunum yapmaya özen göstermek önemlidir.