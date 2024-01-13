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Niğdeli şehit Batur'un ailesine acı haber verildi

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un şehadet haberi, Niğde'de yaşayan ailesine ulaştı. Askeri yetkililer, şehit Batur'un baba evine gelerek, ailesi ve yakınlarına acı haberi verdi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Yarın Himmetli köyünde düzenlenecek törenin ardından şehit son yolculuğuna uğurlanacak.

Niğdeli şehit Batur'un ailesine acı haber verildi

NİĞDE - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 8 askerden birisi olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un şehadet haberi memleketi Niğde'de yaşayan ailesine ulaştı.

Askeri yetkililer, şehit Batur'un Niğde merkez İlhanlı Mahallesi'ndeki baba evine gelerek, ailesi ve yakınlarına acı haberi verdi. 23 yaşındaki şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Bekar ve 4 kardeşi olan şehidin, yarın Himmetli köyünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Kemal Batur Piyade Niğde Genel Haberler

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