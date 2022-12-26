Niğde Valiliği SON DAKİKA! bugün okullar tatil mi? 26 Aralık Niğde okul var mı, yok mu?

Kış aylarına girmemizle beraber kötüleşen hava durumunun ardından öğrenciler ve veliler bugün okullar tatil mi? sorularını araştırdı. Niğdelilerin soğuk ve fırtınalı bir güne uyanmasıyla beraber arama motorlarında Niğde bugün okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Niğde bugün okul var mı, yok mu? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Niğdeliler bu sabah yağışlı bir güne uyandı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Niğde bugün okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Niğde bugün okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı. Kış aylarına girmemizle beraber zorlaşan hava şartlarının ardından Niğde okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

NİĞDE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün eğitime devam edilip edilmeyeceği hakkında Niğde Valiliği tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.