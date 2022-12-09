Niğde TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022

Milyonlarca vatandaşın başvuruda bulunduğu TOKİ Niğde kura sonuçları bugün açıklanıyor. Niğde TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi 9 Aralık 2022 Cuma günü olarak duyuruldu. Peki, Niğde TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? TOKİ Niğde'nin hangi ilçelerine konut yapacak? Niğde TOKİ kura çekimi hangi kanalda? İşte TOKİİ kura çekimine dair merak edilenler...

Niğde Merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ 250 bin Sosyal Konut Projes çerçevesindeki Niğde TOKİ konutları için başvurular tamamlanmıştı. Kura sonuçlarını merak ediyor. Niğde TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Hangi ilçelere kura çekimi yapılacak? TOKİ Niğde'nin hangi ilçelerine konut yapacak? TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? Detaylar haberimizde...

NİĞDE TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Niğde TOKİ kura çekilişi sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Kastamonu TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi 9 Aralık 2022 Cuma günü olarak duyuruldu. Niğde kuraları TOKİ'nin Youtube kanalından saat 10.00'den sonra canlı izlenebilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçları online olarak öğreniliyor. Bugün Aksaray ve Çankırı için TOKİ kura çekilişi gerçekleştirildi. TOKİ kura çekiliş sonuçları https://toki.gov.tr/ adresi üzerinden görüntülenebiliyor.

HANGİ İLÇELERDE KURA ÇEKİMİ YAPILMAYACAK?

Aksaray Sarıyahşi; Çankırı Yapraklı, Bayramören; Kastamonu Küre; Sinop Saraydüzü; Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan; Sinop Saraydüzü; Tokat Yeşilyurt; Çorum Ortaköy, Laçin; Sivas Altınyayla ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

TOKİ NİĞDE KONUTLARI NEREDE YAPILACAK?

TOKİ Niğde'nin Bor, Çamaydı, Çiftlik, Merkez, Aktaş ilçelerine 250 bin konut yapacak.

TOKİ 8-11 ARALIK KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Haftalık olarak açıklanan TOKİ kura tarihlerinde yeni haftanın takvimi belli oldu. 13 ilde düzenlenecek 8 - 18 TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;