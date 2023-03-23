Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutmak için sahura kalkmak isteyen vatandaşlar tarafından imsak vakti merak konusu oldu. Peki, Niğde sahur ne zaman, saat kaçta? 23 Mart Niğde imsak vakti! Niğde sabah ezanı saat kaçta okunuyor? İşte detaylar...

Malatya İftar ve Sahur vakti! 23-24 Mart (Perşembe-Cuma) Malatya sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? 2023 Malatya imsakiye takvimi!

23 Mart Niğde imsak vakti! Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen vatandaşlar tarafından sahur vakitleri araştırılmakta. Oruç için saat kaçta sahura kalkılması gerektiği merak konusu oldu. Peki, Niğde sahur ne zaman, saat kaçta? Niğde sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Detaylar haberimizde...

NİĞDE SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Niğde'de oruç tutmak isteyen vatandaşlar imsak vaktine göre sahura kalkmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitlerine göre 23 Mart Niğde için imsak vakti 05:13, iftar saati ise saat 19:02 olarak açıklanmıştır.

23 MART NİĞDE İMSAK VAKTİ!