Niğde Ramazan imsakiyesi! Niğde iftar saati ne zaman? Niğde imsak saati ne zaman? Niğde Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri!

NİĞDE (Haberler.com) - Vatandaşlar Ramazan ayının güzelliğini ve uhrevi havasını en iyi şekilde yaşamak için şimdiden alışverişler yapmakta ve kendini hazırlamakta. Ramazanın en güzel yaşandığı şehirlerden biri de hiç şüphesiz Niğde'dir. Camileri, düzenlenen etkinlikleri ve organizasyonları ile Ramazanın ruhunu tam olarak yaşamakta. Orucun başladığını ve bittiğini gösteren imsak ve iftar saatleri merak edilmekte. Peki Niğde iftar saati kaçta? Niğde imsak saati ne zaman?

NİĞDE RAMAZAN İMSAKİYESİ

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