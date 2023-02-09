Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem ile birlikte Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tatil mi? Merak ediliyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok vatandaş, üniversitenin hangi tarihte eğitime devam edeceğini araştırmakta. Peki, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tatil mi? Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tatil mi? Sorusu, özellikleNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorulardan bir tanesi haline geldi. Yaşanan depremin birçok farklı ilde hissedilmesi ileNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tatil mi? Sorusu gündeme geldi. Peki,Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tatil mi?Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 12 ilde üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi. Buna göreNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi de tatil edilen üniversiteler arasında yer alıyor.