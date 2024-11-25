Üye Girişi
Haberler
Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde korkutan patlama

 Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre şehirlerden de hissedildi

 İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri

İşte 7 kişiyi katleden caninin son görüntüleri
18 ilde daha okullar tatil edildi

18 ilde daha okullar tatil edildi

Niğde okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Niğde okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Niğde okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Niğde okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde? Valiliği? tarafından yapılan açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle 25Kasım Pazartei il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verildiği bildirildi. Peki, Niğde okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Niğde okul yok mu?

Türkiye'nin büyük bölümünde fırtına, kar ve tipi etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle bugün birçok kentte eğitime bir gün ara verildi. Peki, Niğde okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Niğde okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

NİĞDE OKULLAR TATİL Mİ?

Niğde'de yoğun kar yağışı, tipi ve muhtemel buzlanma nedeniyle, 25 Kasım Pazartesi günü il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

26 Kasım Salı günüile ilgili olarak henüz açıklama yapılmadı.

?? Basın Duyurusu ?? pic.twitter.com/90pelhg4Hx

— T.C. Niğde Valiliği (@NigdeValiligi) November 24, 2024
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

12 dev adam Avrupa Şampiyonası biletini kaptı
img

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi
img

Ukrayna'nın füze saldırısında Rus general ve 500 Kuzey Kore askeri öldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Artvin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Artvin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Bayburt okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Bayburt'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Yozgat okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Yozgat'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Erzincan okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Erzincan'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? İzmir Tüpraş patlaması SON DAKİKA! Tüpraş'ta neden patlama oldu? Cübbeli Ahmet Hoca Icardi sözleri ne, Icardi'ye ne ne dedi? Aile hekimi raporları ücretli mi, kaç TL? Cola Gaza nerede satılıyor, Türkiye'de satılıyor mu? Gümüşhane okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Gümüşhane'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Konya okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Konya'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.