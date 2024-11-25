Niğde okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Niğde okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Türkiye'nin büyük bölümünde fırtına, kar ve tipi etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle bugün birçok kentte eğitime bir gün ara verildi. Peki, Niğde okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Niğde okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

NİĞDE OKULLAR TATİL Mİ?

Niğde'de yoğun kar yağışı, tipi ve muhtemel buzlanma nedeniyle, 25 Kasım Pazartesi günü il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

26 Kasım Salı günüile ilgili olarak henüz açıklama yapılmadı.