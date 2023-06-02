Niğde kaç milletvekili çıkarıyor? Niğde milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Niğde AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Niğde kaç milletvekili çıkarıyor? Niğde milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Niğde milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

NİĞDE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Niğde'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Niğde ilinden 4 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

NİĞDE MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?