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Niğde deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Niğde'de deprem mi oldu? Niğde deprem şiddeti ne?

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Niğde deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Niğde'de deprem mi oldu? Niğde deprem şiddeti ne?

Niğde deprem oldu mu ve Niğde'de deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Niğde deprem mi oldu? Az önce Niğde'de deprem mi oldu? Niğde deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

İtalyanlar yanımızda! Milli voleybolcu Ebrar'ın takımı Novara'dan depremzedelere destekİtalyanlar yanımızda! Milli voleybolcu Ebrar'ın takımı Novara'dan depremzedelere destek
Galatasaray'ın kulüp binası depremzedeler için açılıyorGalatasaray'ın kulüp binası depremzedeler için açılıyor

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Niğde'de deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Niğde deprem mi oldu? Az önce Niğde'de deprem mi oldu? Niğde deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

NİĞDE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.8 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilmiştir.

Niğde deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Niğde'de deprem mi oldu? Niğde deprem şiddeti ne?

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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