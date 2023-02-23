Kahramanmaraş'ta gündeme gelen deprem ile birlikte Niğde deprem bölgesi mi? Sorusu da merak edilmeye başlandı. Birçok kişi Niğde'de deprem riskinin olup, olmadığını, fay hatlarının güncel durumunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Niğde deprem bölgesi mi? Niğde'de deprem riski var mı, fay hattı geçiyor mu?

Niğde deprem bölgesi mi? Sorusu, sarsıntının Niğde'nin birçok farklı yerinde hissedilmesi ile birlikte, Niğde'de yaşamakta olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, birçok ilde hissedildi ve korku, paniğe neden oldu. Peki, Niğde deprem bölgesi mi? Niğde'de deprem riski var mı, fay hattı geçiyor mu?

NİĞDE DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Çopuroğlu, Niğde'nin 4 ayrı aktif fay hattının üzerinde bulunduğunu belirterek, faylardaki uzun yıllar süren sessizliğin hayra alamet olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Çopuroğlu, Niğde bölgesinde Türkiye'nin en büyük 4 fay hattı olduğunu, bunlardan ilkinin Adapazarı ve Erzincan depremlerine neden olan Kuzeydoğu Anadolu fay hattı, ikincisinin İskenderun'dan doğuya doğru uzanan Doğu Anadolu Fay hattı, üçüncüsünün Niğde bölgesinde yer alan Adana ve Mersin'den başlayarak Gülek Boğazından geçip Develi, Kayseri ve Niğde üzerinden Erzincan'a uzanan Ecemiş Fay kuşağı, dördüncüsünün ise Şereflikoçhisar'dan başlayarak Niğde-Bor'a kadar uzanan Tuz Gölü fay hattı olduğunu ifade etti.

Çopuroğlu, üzerinde oluşan sıcak su kaynaklarıyla bu fay hatlarının hala aktif olduklarının belirlendiğini bildirdi. Deprem olma ihtimali üzerinde kesin bir yargıya varamadıklarını da ifade eden Prof. Dr. Çopuroğlu, "Bu ilimize gelen bilim adamlarımızın da ortak görüşüdür. Ancak deprem olma ihtimali var mıdır, varsa ne zaman deprem olur tam kestiremiyoruz. Ankara'da yaşanan Bala depremi ile Niğde'nin de sallandığını gördük. Adana Ceyhan depreminde de Niğde'de bazı binaların büyük hasar gördüğünü belirlemiştik. Bunların yanında 1940 yılında Niğde'de ve Develi'de 6 şiddetinde bir deprem olduğu da kayıtlarda bulunmaktadır.

Niğde'de deprem olur mu, olmaz mı tartışmasını yapmak bence yersiz olur. Çünkü ortada depreme neden olan büyük fay hatları var ve bunların aktif olduğu da bilimsel olarak ortaya konmuştur. Depremin olup olmayacağından çok olursa ne zaman olur bunu konuşmamız gerektiğine inanıyorum. 1640 yılında yaşanan depremin ardından 60 yıl geçmiş ve bu suskunluk hayra alamet değil. Bizim yapabileceğimiz halkımızı uyarmak ve dikkatli olmalarını sağlamak, depreme dayanıklı sağlam zeminli binaların yapılmasını ve mümkün olduğu kadar çok kattan kaçınmalarını önermek" dedi.