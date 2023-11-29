Haberler ›› Otomobil ›› Niğde'de otomobille tırın çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti

Niğde'de otomobille tırın çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti

29 Kasım 2023 11:39 Son Güncelleme: 11:40 Abone Ol

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.