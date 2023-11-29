Niğde'de otomobille tırın çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti
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Niğde'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Niğde'de otomobille tırın çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti.
Aksaray- Niğde kara yolu TOKİ kavşağında, O.Y'nin (21) kullandığı 51 ABV 025 plakalı otomobil, M.K. idaresindeki 05 FS 455 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yalanan otomobil sürücüsü O.Y, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Otomobil