Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
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Niğde-Kayseri yolu Aktaş kasabası yakınlarında meydana gelen kazada, İ.Y. idaresindeki otomobil ile M.Y'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü M.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.
Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
İ.Y. idaresindeki 51 HH 557 plakalı otomobil, Niğde- Kayseri yolu Aktaş kasabası yakınlarında M.Y'nin (49) kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine emniyet, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü M.Y'nin öldüğünü belirledi.
Kazada motosiklette bulunan bir kişi yaralandı.
Kaynak: AA / Otomobil