Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.
Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 51 KC 009 plakalı otomobil, Hacı Sabancı Bulvarı Sazlıca kavşağında, E.Ş'nin (17) kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan E.Ş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.
Polis ekiplerinin, kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yakalama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Otomobil