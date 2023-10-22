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Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.