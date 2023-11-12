Niğde'de otomobilin elektrik direğine çaptığı kazada 3 kişi yaralandı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil elektrik direğine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

NİĞDE - Niğde'de otomobil elektrik direğine çaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde Merkez Selçuk Mahallesi kanal boyu caddesinde meydana geldi.

51 ADB 345 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıkarak elektrik direğine çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada araçta bulunan Alper A. (18), Harun I. ve U.A yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.