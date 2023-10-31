Niğde'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
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Niğde-Kayseri kara yolu Ovacık köyü yakınlarında otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden A.U'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Niğde'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
M.B. idaresindeki 66 ACU 931 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Ovacık köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan A.U'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşamını kaybettiği belirlenen A.U'nun cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil