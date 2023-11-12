Niğde'de Otomobilin Aydınlatma Direğine Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı
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Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil aydınlatma direğine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Niğde'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 51 ADB 345 plakalı otomobil, Selçuk Mahallesi İl Özel İdaresi üst geçidinde aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan A.A, H.I. ve U.A, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil