Niğde'de Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Niğde'de meydana gelen otomobil kazasında sürücü yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi hastaneye kaldırıldı.
Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
M.S. (27) idaresindeki 06 HD 4839 plakalı otomobil, Edikli-Orhanlı yolu arasında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada hayatını kaybeden M.S'nin cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil