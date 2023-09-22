Niğde'de Otomobil Kazası: Baba Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada baba hayatını kaybederken, oğlu yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.