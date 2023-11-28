Niğde'de Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Niğde'de meydana gelen otomobil kazasında, araç yoldan çıkarak takla attı ve sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü

NİĞDE - Niğde'de otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Orhanlı kasabası istikametinden Edikli kasabası istikametine seyir halinde olan Murat S. idaresindeki 06 HD 4839 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Murat S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Murat S.'nin cenazesi, incelemelerin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.