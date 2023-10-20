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Niğde'de Otomobil ile Motosikletin Çarpışması Sonucu 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Niğde'de meydana gelen kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki Durmuş Emircan Öztürk hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak tüm müdahalelere rağmen Öztürk hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.