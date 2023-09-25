Niğde'de Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
U.T. idaresindeki 51 T 0193 plakalı taksi, Adana Caddesi Niğde Garı önünde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 51 AAN 496 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil