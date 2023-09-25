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Niğde'de Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı

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Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

U.T. idaresindeki 51 T 0193 plakalı taksi, Adana Caddesi Niğde Garı önünde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 51 AAN 496 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Otomobil

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