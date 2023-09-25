Niğde'de Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.