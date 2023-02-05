Niğde'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Niğde'de okullar tatil edildi mi? Son dakika Niğde'de okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Niğde'de okullar tatil mi? Merak ediliyor. Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Niğde'de okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Niğde'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Niğde'de okullar tatil edildi mi? Niğde'de okullar yarın tatil mi?

Niğde'de okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Niğde Da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Niğde'de okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Niğde'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Niğde'de okullar tatil edildi mi? Niğde'de okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları önlenmek amacıyla Niğde genelinde resmi ve özel kreş, anaokulları, ilkokul, ortaokul ve liseler ile mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verildi.

6 ŞUBAT PAZARTESİ NİĞDE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Niğde'de 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği duyuruldu.