Niğde'de kimyasal maddeden zehirlenen işçi toprağa verildi

Niğde Gazozu fabrikasında kimyasal maddeden zehirlenerek yaşamını yitiren işçilerden Faruk Sert toprağa verildi. Diğer işçinin cenaze namazı ise öğle namazına müteakip kılınacak.

- Niğde'de çalıştığı fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen işçi toprağa verildi

NİĞDE - Niğde Gazozu fabrikasında kimyasal maddeden zehirlenerek yaşamını yitiren işçilerden Faruk Sert toprağa verildi.

Niğde OSB'de faaliyet gösteren Niğde Gazozu fabrikasında tank temizliği sırasında kimyasal maddenin tepkimesi sonucu zehirlenen Faruk Sert ve Ufuk Kılıçaslanyaşamını yitirmiş 3 kişi de tedavi altına alınmıştı. Hayatını kaybeden Faruk Sert Niğde merkez Hıdırlık Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 1 çocuk babası olan Sert için düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve fabrikadan mesai arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Sert'in naaşı Hıdırlık Mezarlığı'na defnedildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden Ufuk Kılıçaslan'ın ise Niğde merkeze bağlı Hasaköy'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.