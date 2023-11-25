Niğde'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Niğde Valiliği öncülüğünde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Niğde Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in eşi Duygu Özdemir de katıldı.

Niğde Valiliği öncülüğünde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Derbent Kavşağı'ndan başlayan yürüyüşe katılanlar, ellerinde 'kadına şiddete hayır' yazan pankart ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe Niğde Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in eşi Duygu Özdemir de katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda açılan stantları ziyaret ederek bilgi alan Nermin Çelik yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin azaltılması noktasında ciddi çalışmaların olduğunu söyledi. Çelik, "Medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim Anadolu topraklarında, kadına şiddete yönelik vakaları duymanın çok acı. Bu vakaların azalması noktasında hepimize düşen vazifeler var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, emniyet teşkilatı ve ilgili tüm kurumlar bu vakaların ülkemizde son bulması adına mücadele veriyor. Biz de bugün bu mücadele için burada bulunuyoruz. Bu etkinlikte emeği herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - NİĞDE