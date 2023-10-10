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Niğde'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı

Niğde'de D.R. idaresindeki hafif ticari araç, Çamardı-Bademdere kara yolu Bulduruş yokuşunda devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.