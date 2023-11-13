Niğde'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

NİĞDE'de, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde Merkez'de meydana geldi. A.A. yönetimindeki 51 ADB 345 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü A.A. ile otomobildeki H.I. ve U.A. yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.