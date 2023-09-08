Niğde Belediyesi'nin düzenlediği 1. Niğde Oto Show etkinliği başladı

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Niğde Oto Show etkinliği kapılarını açtı. Etkinlikte son model 36 araç sergilendi ve klasik otomobil ve motosiklet stantları da yer aldı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, etkinliğin ilgi görmesini beklediğini belirtti.

Niğde Belediyesi'nin düzenlediği 1. Niğde Oto Show etkinliği kapılarını açtı. Son model 36 ayrı aracın da görücüye çıktığı etkinlikte klasik otomobil ve motosiklet stantları da yer aldı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, açılışta yaptığı konuşmasında, Niğde'de 3 gün boyunca son model araçların sergileneceğini ve sıfır araç konusunda seçeneğin az olduğu kentte etkinliğin ilgi görmesini beklediğini söyledi. Başkan Özdemir, "Pandemiden sonra araçların arzında büyük sıkıntılar yaşanmıştı. Bundan sonra bu sıkıntının biteceği öngörülüyor. Niğde'de yaşanan en büyük eksikliklerden bir tanesi sıfır marka araçlarla alakalı bayiliklerin az olması ve genelde il dışına çıkmak zorunda kalıyordu hemşehrilerimiz. Oto Show bu işin vesilesi oldu. Bundan sonra kalıcı olarak yatırım yapmalarını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Vali Cahit Çelik ise, otomobil sektörünün dünyadaki en önemli sektörlerden biri olduğunu söylediği konuşmasında "Sektöre geç katılan bir ülke olduk ama artık bizim de Togg'umuz var" dedi. Klasik aracı ile Oto Şhow'da yerini alan Oğuzhan Eriçek ise etkinlikte araçlarının sıfır araçlardan daha çok ilgi gördüğünü ve bu ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Pazar günü sona erecek etkinlikte araç almak isteyenlere bankaların özel kredi imkanı sunacağı da ifade edildi. Oto Show 3 gün boyunca 14.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek. - NİĞDE