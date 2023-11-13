Ülkemizin her yeri sevilerek geziliyor. Ülkemizin şehirlerinin belediye başkanlarının kim olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Niğde Belediyesi hangi partiden? Niğde Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? soruları aratılıyor. Peki, Niğde Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Niğde Belediyesi hangi parti? İşte detaylar...

Niğde Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Niğde Belediyesi hangi parti?

NiğdeBelediyesi hangi partiden? sorusu merak ediliyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Niğde Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Niğde Belediyesi hangi parti? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Niğde Belediye Başkanı görevini Emrah ÖZDEMİR yürütmektedir.

Emrah ÖZDEMİR

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI EMRAH ÖZDEMİR KİMDİR?

1980 yılında Niğde'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Niğde'de tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aile şirketinde yönetim kurulu başkanıdır. 2006 - 2011 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

2011 yılında AK Parti Niğde İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete başladı. Seçim İşleri Başkanlığı yaptı. 2013'te Niğde İl Başkanlığı görevine atandı. Bu görevi 2017 yılına kadar devam ettirdi.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Niğde Belediye Başkanı olarak seçilen Özdemir, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.