Niğde Bağları Kadın Kooperatifi, çölyak hastaları için glütensiz pasta ve kurabiyeler üretiyor

Niğde Bağları Kadın Kooperatifi, çölyak hastaları için glütensiz pasta ve kurabiyeler üreterek, kadınlara istihdam sağlıyor.

10 kadının bir araya gelerek kurdukları kooperatifte glütensiz olarak Niğde'ye özgü lezzetlerden germiyan bombası, emli turtası, melendiz karası gibi lezzetler üretiliyor. Beyaz unun hiç kullanılmadığı kooperatifte, çölyak hastaları için fasulye, nohut ve mercimek unundan üretilen ürünler elma pekmezi ile lezzetlendiriliyor. Kurdukları kooperatifle ilgili bilgi veren Niğde Bağları Kadın Kooperatifi Başkanı Gülsüm Temur, hem sağlıklı hem lezzetli ürünler ortaya çıkarmak hedefinde olduklarını söyledi. Temur, "Nohut, mercimek ve fasulye unundan deneme yanılma yöntemi ile ürünler yaptık ve ürünlerde beyaz un hiç yok. AR-GE çalışması yapıyoruz. Hem sağlıklı beslenelim hem de damak tadımıza uygun olsun istedik. Çölyak hastalarını da düşündük. Her şeyi yiyemiyorlar, onların da damak tadına uygun olsun istedik. Yaptığımız ürünlerin çok raf ömrü olmadığı için sipariş üzerine yapıyoruz. Sosyal medya hesaplarından satıyoruz" dedi.

Kooperatif üyesi Selda Gündoğdu da, "Tahıl bakımından zengin bir yer Niğde ve isimlerini koyarken bunların yetiştiği yerlerin isimlerini koymaya özen gösterdik. Ürünlerimizin içinde bir gram dahi un bulunmuyor. Sağlıklı olması için şekere yer vermiyoruz ve elmadan yaptığımız pekmezi kullanıyoruz. Düşünün önünüze bir kilo fasulye ve nohut koyuldu, bundan ürün geliştirin denildi. Bu çok zor oldu bizim için ama sonuçlar çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Kooperatifle ürün geliştirmede bilgi alışverişi yapan Niğde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı İsa Serhan Cihangir ise, geliştirilen ürünlerin pazarlanması konusunda da iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Kooperatifte gelir sağlayan kadınlar, hem sosyalleştikleri hem de gelir elde ettikleri için memnun olduklarını ifade ettiler.

Yerel ürünlerden farklı lezzetler geliştiren kooperatif, sağlıklı ürün sayısını arttırmayı ve seri üretime geçip daha çok kadına istihdam sağlamayı hedefliyor. - NİĞDE