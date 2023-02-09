Süper Lig'in lideri Galatasaray, İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı. 23 yaşındaki orta saha ile 2026-27 sezonuna dek sözleşme imzalandı. Futbolseverler ise yeni transfer hakkında merak edilenleri Nicolo Zaniolo kimdir? Nicolo Zaniolo hangi mevkii, hangi takımlarda oynadı? Nicolo Zaniolo kaç yaşında, nereli? soruları ile aratıyor.

Galatasaray, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna dahil etti. Sarı-Kırmızılılar, Zaniolo transferini sosyal medyadan duyurmadı. Yeni transfer hakkında ise merak edilenler var. Peki, Nicolo Zaniolo kimdir? Nicolo Zaniolo hangi mevkii, hangi takımlarda oynadı? Nicolo Zaniolo kaç yaşında, nereli?

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 Roma takımında orta saha veya kanat pozisyonunda görev yapan İtalyan futbolcudur.

İlk yılları

Massa, Toskana'da doğan Zaniolo, Fiorentina genç takımında yetişti. 2016 ara transfer döneminin son gününde Fiorentina tarafından serbest bırakılan futbolcu, daha sonra Virtus Entella'ya katıldı. Entella Primavera ekibinde birkaç ay oynadıktan sonra Zaniolo, Serie B'deki ilk profesyonel maçına 11 Mart 2017 tarihinde 3-2 yendikleri Benevento karşısında çıkarken 17 yaşındaydı. 2016-17 sezonunda takımı adına toplam yedi maça çıktı.

5 Temmuz 2017 tarihinde Inter, 1,8 milyon € bonservis ve 1,7 milyon € bonuslar karşılığında Zaniolo ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu. 2017-18 sezonunda ligini şampiyon bitiren genç takımda yer aldı ve 13 gol atarak Campionato Nazionale Primavera'nın en golcüsü oldu. Zaniolo, Inter'deki ilk maçına 9 Temmuz 2017 tarihinde bir hazırlık maçında çıktı. Ancak Inter'in as takımı formasıyla hiçbir resmî maça çıkmadı.

Roma

2018-19 sezonu

Haziran 2018'de Radja Nainggolan'ın Inter'e transferinin bir parçası olarak Zaniolo ve Davide Santon'un Roma'ya katıldığı bildirildi. 25 Haziran'da sağlık kontrolünü başarıyla geçen Zaniolo, 4,5 milyon € bonservis bedeli ve satış gelirinin %15'i karşılığında kulüple beş yıllık sözleşme imzaladı. Roma formasıyla ilk maçına 19 Eylül'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabéu'da 3-0 yenildikleri Real Madrid karşısında çıktı. Serie A'daki ilk maçı 26 Eylül 2018 tarihinde evinde 4-0 yendikleri Frosinone maçı oldu. 26 Aralık'ta Serie A'daki ilk golünü 3-1 yendikleri Sassuolo'ya attı.Sonraki yıl Porto ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 2-1 kazanan takımının iki golünü de atarken, bir maçta iki gol atan en genç İtalyan futbolcu oldu.

2019-20 sezonu

12 Ocak 2020 tarihinde Zaniolo, evinde 2-1 yenildikleri Juventus maçında sağ dizinden ön çapraz bağ sakatlığı geçirdi. Haziran 2020'nin sonlarında antrenmanlara başladı. Ayrıca, daha önce aynı cerrah tarafından ameliyat edilen Roberto Mancini, Roberto Baggio ve Francesco Totti, dâhil olmak üzere hem İtalyan hem de küresel futbol camiasından destek mesajları aldı.

5 Temmuz 2020 tarihinde Zaniolo, Serie A'da deplasmanda 2-1 yenildikleri Napoli karşısında sahalara geri döndü ve 66. dakikda oyuna dâhil oldu. Bir hafta sonra Zaniolo, deplasmanda 3-0 yendikleri Brescia karşısında sakatlık sonrası ilk golünü,ardından 22 temmuz 2020 tarihinde deplasmanda 6-1 yendikleri SPAL karşısında ikinci golünü attı.

2021-22 sezonu

Millî arada başka bir ön çapraz bağ sakatlığı geçiren Zaniolo, 2020-21 sezonunu kapattı. Temmuz 2021'de sezon öncesinde yeni teknik direktör José Mourinho yönetimindeki takımla sahalara döndü. Zaniolo, ikinci sakatlığının ardından ilk golünü Avrupa Konferans Ligi'nin ilk maçında Trabzonspor'a attı.

Galatasaray, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna dahil etti. Sarı-Kırmızılılar, Zaniolo transferini sosyal medyadan duyurmadı.

LİSANSI BİLDİRİLDİ

Yıldız futbolcunun transferi TFF'ye bildirilerek lisansı çıkarıldı. 23 yaşındaki on numara ile 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Galatasaray'dan yapılan maliyet açıklamasında, 5 sezona yayılmış eşit taksitle 15 milyon euro ödeme yapılacağı bildirildi. Oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay Roma kulübüne verilecek. 4,5 sezonluk sözleşme imzalanan futbolcuya yarım dönem için 900 bin euro, sonraki sezonlar için 2 milyon 750 bin euro ücret verileceği ifade edildi.

Galatasaray'ın paylaştığı videoda yeni transfer Zaniolo, "Muhammed ve tüm Türk halkı için çok üzgünüm. Destek için ben yardımımı yaptım. Hepimiz katkıda bulunalım ve birlikte eskisinden daha güçlü olalım." ifadelerini kullandı. Zaniolo'nun videoda, 17 yaşında hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan anısına 17 numaralı formayı giyeceği görüldü.