Galatasaray, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna dahil etti. Sarı-Kırmızılılar, Zaniolo transferini sosyal medyadan duyurmadı. Peki, Nicolo Zaniolo GS'ye geldi mi, transfer oldu mu? Zaniolo kaç yıl Galatasaray'da oynayacak, kaç yıllık imza atıldı, kaç milyon TL'ye transfer edildi? İşte detaylar...

Yıldız futbolcunun transferi TFF'ye bildirilerek lisansı çıkarıldı. 23 yaşındaki on numara ile 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı. Nicolo Zaniolo GS'ye geldi mi, transfer oldu mu? Zaniolo kaç yıl Galatasaray'da oynayacak, kaç yıllık imza atıldı, kaç milyon TL'ye transfer edildi?

NİCOLO ZANİOLO GALATASARAY'A TRANSFER OLDU MU?

Süper Lig'in lideri Galatasaray, İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı. 23 yaşındaki orta saha ile 2026-27 sezonuna dek sözleşme imzalandı. Galatasaray, deprem felaketiyle boğuşan ülkemizin zor döneminde transferin duyurusunu yapmadı.

Yıldız futbolcunun transferi TFF'ye bildirilerek lisansı çıkarıldı. 23 yaşındaki on numara ile 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

ZANİOLO KAÇ MİLYON TL'YE TRANSFER OLDU?

Galatasaray'dan yapılan maliyet açıklamasında, 5 sezona yayılmış eşit taksitle 15 milyon euro ödeme yapılacağı bildirildi. Oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay Roma kulübüne verilecek. 4,5 sezonluk sözleşme imzalanan futbolcuya yarım dönem için 900 bin euro, sonraki sezonlar için 2 milyon 750 bin euro ücret verileceği ifade edildi.