Nicolas Pepe kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkiide oynuyor? Nicolas Pepe hangi takımda?

Bir süre Beşiktaş ile de adı anılan 28 yaşındaki Pepe, Trabzonspor formasını giydi. Bordo-mavililer, Fildişi Sahilli futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Peki, Nicolas Pepe kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkii? Nicolas Pepe hangi takımda oynuyor?

1 yıllığına kiralık olarak bordo-mavililere katılan Pepe uçaktan yaptığı ilk açıklamada, "Merhaba Trabzonspor taraftarı, bu kulübe katıldığım için çok mutluyum. Başka takımlardan birçok teklifler aldım ancak bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim." dedi. Pepe, Lille'de 2019'da Arsenal'e 90 milyon euroya transfer olmuştu. Nicolas Pepe kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkii? Nicolas Pepe hangi takımda oynuyor?

NİCOLAS PEPE KİMDİR?

Nicolas Pépé (d. 29 Mayıs 1995; Mantes-la-Jolie), Fransa doğumlu Fildişi Sahilli millî futbolcudur. Sağ kanat pozisyonunda görev almaktadır. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir.

Pépé üst düzey kulüp kariyerine Championnat National 3 ekibi Poitiers'de başladı. 2013 yılında 18 yaşındayken Angers'e imza attı ve 2015 yılında Orléans'ta kiralık olarak bir sezon geçirdi. 2017'de Lille takımına imza attı ve 2018-19 sezonunda UNFP Ligue 1 Yılın Takımı'na seçildi. O yaz, Pépé 72 milyon £ gibi kulüp rekoru bir ücret karşılığında Arsenal'e katıldı ve ilk sezonunda FA Cup'ı kazandı.

Fildişili bir ailenin çocuğu olarak Fransa'da doğan Pépé, Fildişi Sahili adına ilk maçına 15 Kasım 2016 tarihinde Fransa'ya karşı oynanan dostluk maçında çıktı. 2017, 2019 ve 2021 yıllarında Afrika Uluslar Kupası'na seçildi.

Millî takım kariyeri

Pépé, Fransa'da Fildişili bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kasım 2016'da Fildişi Sahili millî takımına çağrıldı ve 12 Kasım'da 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Fas ile golsüz berabere kalınan maçta yedek kulübesinden yer aldı. Üç gün sonra, doğduğu ülke olan Fransa'ya karşı aynı skora biten maçın 86 dakikasında ırlık maçında, Bollaert-Delelis Stadyumu in Lens'te ilk maçına çıktı ve son dört dakikayı Max Gradel'in yerine girerek millî oldu.

Pépé, Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası için Michel Dussuyer tarafından 23 kişilik kadrosunda çağrıldı.

Pépé, ilk millî takım golünü 24 Mart 2018'de Fransa'da Togo ile oynanan ve 2-2 berabere biten hazırlık maçı ilk yarısında 2 gol olarak attı. Bunu üç gün sonra, aynı stadyumda Moldova'ya karşı oynana ve 2-1'lik galibiyette biten maçta da bir attı. Pépé, Mısır'daki 2019 Afrika Uluslar Kupası için çağrıldı