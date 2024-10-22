İtalya'da düzenlenen Uluslararası Akdeniz Mükemmellik Ödül Töreni'ne katılan Hüseyin Yücel, burada yaptığı açıklamalarda Beşiktaş'ın transfer stratejisi ve rakiplerinin gerçekleştiremediği transferlere dair de yorumlarda bulundu. Beşiktaşlı taraftarlar Nicola Zalewski'nin Beşiktaş'a gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Zalewski transferiyle ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Nicola Zalewski Beşiktaş'a mı geliyor? Zalewski Beşiktaş'a gelecek mi?

NICOLA ZALEWSKI BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Roma forması giyen Nicolo Zalewski'nin transferine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan 22 yaşındaki Polonyalı oyuncu hakkında "Şu anda süreci değerlendiriyoruz. Her şeyin hayırlısı olsun. Ancak şunu söyleyebilirim ki, Beşiktaş bir oyuncuyu isterse mutlaka alır" ifadelerini kullandı. Hatırlanacağı üzere, sezon başında Galatasaray da Zalewski'yi kadrosuna katmak istemiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

ZALEWSKI BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

İtalya'da düzenlenen Uluslararası Akdeniz Mükemmellik Ödül Töreni'ne katılan Hüseyin Yücel, burada yaptığı açıklamalarda Beşiktaş'ın transfer stratejisi ve rakiplerinin gerçekleştiremediği transferlere dair de yorumlarda bulundu. Galatasaray'ın gerçekleştiremediği Zalewski transferi ile ilgili sorulan soruya, "Nicolo Zalewski ile ilgileniyor musunuz?" yanıtını veren Yücel, "Henüz bakıyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Beşiktaş bir oyuncuyla ilgilenirse, onu mutlaka alır" dedi.