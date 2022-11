Nicki Minaj, çeşitli sanatçılarla ortak olarak yaptığı şarkılarla tanınır. Şarkıların ortasına girdiği Rap bölümlerle ve farklı görünümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç yıldız hakkında bilinmesi gerekenler araştırılıyor. Peki, Nicki Minaj kimdir, nereli? Nicki Minaj hayatı ve biyografisi nedir? Nicki Minaj şarkıları neler? İşte detaylar haberimizde...

NICKI MINAJ KİMDİR?

Onika Tanya Maraj-Petty (d. 8 Aralık 1982), veya sahne adıyla Nicki Minaj, Trinidad doğumlu Amerikalı[4] rapçi, şarkıcı, söz yazarı ve aktris. 2001 yılında katıldığı bir hip hop grubundan 2004 yılında ayrılması üzerine 2007 ve 2009 arasında yayımlanan mixtape çalışmalarıyla adını duyurdu. Elde ettiği solo başarısının ardından Young Money Entertainment ile anlaşma imzaladı.

Minaj'ın ilk stüdyo albümü Pink Friday (2010), ABD Billboard 200 listesinde zirveye oturdu ve Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından 3 tane platin sertifika ile ödüllendirildi. Albümün en başarılı single'ı olan "Super Bass", 8 kez platin sertifika aldı ve 5 milyondan fazla kopya satarak ABD'de tüm zamanların en çok satan single çalışmalarından biri oldu. Aynı sıralarda Minaj, Billboard Hot 100 listesinde aynı anda yedi şarkısı bulunan ilk solo kadın şarkıcı unvanına kavuştu. İkinci stüdyo albümü Pink Friday: Roman Reloaded (2012), yayımlandığı yılın en çok satan albümlerinden biri ve en çok satan rep albümü oldu ve dünya genelinde 1,5 milyondan fazla kopya sattı. Albümün çıkış şarkısı "Starships", ABD'de ilk beş içinde yer aldı ve 2012'nin en çok satan single'larından biri oldu. 2013'e gelindiğinde, şarkıcının yalnızca ABD'de 2.6 milyon albüm ve 13.5 milyon single satışının olduğu öğrenildi. Aynı yıl, American Idol yarışmasının on ikinci sezonunda jürilik yaptı.

Minaj, MTV's Annual Hottest MC List'e dahil olan ilk kadın şarkıcıdır, The New York Times tarafından "tüm zamanların en etkili kadın rapçisi" olarak gösterilmektedir. Minaj'ın rap tarzı hızlı akışı, alt kişilikleri ve şiveleri kullanışıyla kendine özgündür. Renkli ve tuhaf olarak nitelendirilen kostümleri, giyim tarzı ve perukları sayesinde bir moda ikonu olarak tanımlanmaktadır. Temmuz 2016 itibarıyla Billboard Hot 100 listesinde 66 farklı çalışması yer aldı ve böylece bu listede en çok adı geçen 3. kadın ve adı en çok geçen kadın rapçi oldu. Adidas, MAC Cosmetics ve Pepsi reklamlarında yer almıştır. Minaj tiyatro geçmişine ek olarak, Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor filminde ses sanatçılığı yaptı ve ilk oyunculuk deneyimini 2014 yapımı The Other Woman filmiyle yaşadı. Nisan 2016'da vizyona giren "Barbershop 3: The Next Cut" filmiyle üçüncü kez profesyonel oyunculuk yaptı. Ödülleri arasında 11 Bet Ödülü, 6 Amerikan Müzik Ödülü, 3 MTV Müzik Ödülü, 3 MTV Avrupa Müzik Ödülü ve 6 Billboard Müzik Ödülü bulunmaktadır, Billboard tarafından 2011'in Yükselen Yıldızı olarak seçilmiştir

İLK YILLARI

Onika Tanya Maraj, 8 Aralık 1982 tarihinde Carol ve Robert Maraj çiftinin bir çocuğu olarak Trinidad ve Tobago'nun başkenti olan Port of Spain'in Saint James adlı banliyösünde doğdu. Maraj'ın iki kardeşi vardır, Hint ve Afro-Trinidad kökenlidir. Maraj'ın annesi muhasebe memurluğu, döviz vezneciliği ve gospel şarkıcılığı dahil olmak üzere birçok işe girdi. Babası ise American Express'de çalıştı, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı yaşadı, bir keresinde evlerini yakarak annesini öldürmeye teşebbüs etti. Maraj, beş yaşına kadar büyükannesiyle Saint James'te yaşadı ve zaman zaman annesi tarafından ziyaret edildi. Daha sonra annesiyle birlikte 1987 yılının Aralık ayında New York'un Queens ilçesine yerleşti. Maraj, yetişme disiplininden yoksun olduğunu belirtti, bu onun "arayıp bulup kendine disiplin uygulamasına" sebep oldu.

Maraj, ilköğretim yıllarında P.S 045 Clarence Witherspoon School'a ve Elizabeth Blackwell Middle School 210'e devam etti, burada klarnet çalmayı öğrendi. Buradan sonra müzik, görsel ve sahne sanatları konusunda uzmanlaşmış bir şekilde 2000 yılında LaGuardia High School'dan mezun oldu. Drama programına katıldı ve ilk kez LaGuardia'dayken şarkı söylemeyi planladı ancak seçmelerin yapıldığı gün sesini kaybetti. Minaj lise hayatını "oyunculuk ve erkekler" nedeniyle derslerden kopuk olarak tanımladı. Bir aktris olmak istiyordu ve 2001 yılında "In Case You Forget" adlı Off-Broadway tiyatro oyununda yer aldı. O sırada Minaj, Brooklyn'de rap yapan birkaç kişi ile tanıştı. Bu hip hop kariyeri için attığı ilk adımdı. Attığı adımlarda başarısız olmaya devam ederken, 19 yaşında Bronx'taki Red Lobster'da garson olarak çalışmaya başladı. Ancak müşterilere karşı nezaketsizlik yaptığı için işten çıkarıldı. Daha sonralarda benzer nedenlerden dolayı "en az on beş işten" daha çıkarıldı. Maraj'ın yaptığı diğer işler arasında yönetici asistanlığı, müşteri hizmetliliği ve Wall Street üzerindeki bilinmeyen bir işin bir ofis yöneticiliği de vardı. Bütün bunlar üzerine, hayallerinden vazgeçmedi ve rap yeteneklerini geliştirip kendini gruba adadı. Minaj'a göre bunların hepsini annesine iyi bir yaşam sunmak için yapıyordu.

KARİYERİ

2001–09: Kariyer başlangıcı, mixtape'leri ve Young Money

Minaj, 2001 yılının sonlarında Brooklyn'de müzik yapan Full Force adlı grup ile bir anlaşma imzaladı ve Lou$tar ("Bowlegged Lou"nun oğlu), Scaff Beezy (Minaj'ın eski yardımcı rapçisi) ve 7even Up'tan oluşan "Hoodstars" adlı dört kişilik bir grupta rap yapmaya başladı. Grup 2002-2003 yıllarında birçok demo yayınlayıp, radyo programlarına konuk olsalar bile müzik şirketleri tarafından ilgi çekemedi. 2004 yılında grup, WWE Diva Victoria için "Don't Mess With" adlı bir şarkı kaydetti, bu şarkı ThemeAddict: WWE The Music, Vol.6 adlı albümde yer aldı. Maraj, grubun başarısından tatmin olmadığı için gruptan ayrıldı. O sıralarda Myspace profiline birkaç şarkı yükledi ve Debra Antney tarafından müzik endüstrisindeki insanlara gönderildi. Brooklyn plak şirketi Dirty Money Entertainment CEO'su Fendi, onun şarkılarını keşfetti ve bir temas kurarak Maraj'ı şirkete kattı. Başlangıçta adını "Nicki Maraj" olarak kullandı ancak daha sonra "Nicki Minaj" adını benimsedi ve "Gerçek adım Maraj. Fendi benimle karşılaşınca adımı değiştirdi." dedi. Under Fendi'nin şirketinde Minaj, New Yorklu yeraltı rapçilerinin konu edildiği The Come Up Volume 11 adlı popüler sokak DVD'sinde yer aldı.

Minaj, ilk mixtape çalışması Playtime Is Over'ı 2007 yılında Dirty Money Records etiketiyle yayımladı. İkinci mixtape'i Sucka Free'yi 12 Nisan 2008'de Be etiketiyle yayımladı ve aynı yıl Underground Müzik Ödülleri'nden Yılın En İyi Kadın Sanatçısı ödülünü kazandı. 18 Nisan 2009'da üçüncü mixtape'i Beam Me Up Scotty'yi Trapaholics Records etiketiyle yayımladı; bu çalışması BET ve MTV'de olumlu yankı buldu. Aynı sıralarda XXL dergisinde yer aldı.

Ağustos 2009'a gelindiğinde Minaj, dağıtım şirketi Universal Motown Records ve Young Money Entertainment ile bir albüm anlaşması imzaladı, ardından Amerikalı rapçi Lil Wayne, onun The Come Up adlı DVD'sini keşfetti. Minaj, Yo Gotti'nin "5 Star Chick" adlı şarkısının klibinde yer aldıktan sonra dikkatleri üzerine çekti ve ana akım bir başarı yakaladı. Jay-Z'nin ricası üzerine, Minaj'a Robin Thicke'in Shakin' It 4 Daddy adlı single'ında yer alması teklif edildi.[35] Konuk görünümün ardından Minaj, "BedRock" şarkısının solo rap versiyonunu seslendirdi. Kayıt, ticari başarı yakaladı ve Billboard Hot 100 listesinde iki numaraya yükseldi. Konuk olarak yer aldığı bir başka şarkı olan "Roger That" ise aynı listede 56 numaraya yükseldi, Minaj olumlu eleştiriler topladı. Aralık 2009'da yayımlanan Young Money Entertainment'in ilk iş birliği albümü We Are Young Money'nin ilk stüdyo albümündeki iki şarkıyı seslendirdi. Albümü, Billboard 200 listesinde dokuz numaraya yükseldi ve RIAA tarafından altın serfika ile ödüllendirildi. Minaj, Mariah Carey'nin "Up Out My Face" şarkısında ve video klibinde de yer aldı. Şarkı, olumlu eleştiriler topladı.

FİLMLERİ

Buz Devri: Kıtalar Ayrılıyor (2012)

Öteki Kadın (2014)

Barbershop: The Next Cut (2016)

Angry Birds Filmi 2 (2019)

ŞARKILARI

Pink Friday (2010)

Pink Friday: Roman Reloaded (2012)

The Pinkprint (2014)

Queen (2018)

Beam Me Up Scotty (2021)