Nicki Aycox kimdir? Nicki Aycox kaç yaşındaydı, nereli? Nicki Aycox neden öldü?
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2005 yılında yayınlanan Supernatural dizisinin yıldızı Nicki Aycox uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Ünlü oyuncu 47 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Nicki Aycox kimdir? Nicki Aycox kaç yaşındaydı, nereli? Nicki Aycox neden öldü? Nicki Aycox hayatı ve biyografisi nedir?
2005 yılında yayın hayatına başlayan korku-gerilim türündeki Supernatural dizisiyle tanınan Nicki Aycox, 2021 yılından beri kanser tedavisi görüyordu. Peki, Nicki Aycox kimdir? Nicki Aycox kaç yaşındaydı, nereli? Nicki Aycox neden öldü? Nicki Aycox hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
NİCKİ AYCOX KİMDİR?
Nicki Lynn Aycox (d. 26 Mayıs 1975 - ö. 16 Kasım 2022), Amerikalı oyuncu ve müzisyen.
Kariyerine 1996'da başlayan Aycox'un yer aldığı yapımlar arasında sinema, televizyon filmleri; Jeepers Creepers II (2003), Perfect Stranger (2007), ve The X Files: I Want to Believe (2008) ile televizyon dizileri; Supernatural, Cold Case ve Darrk Bule vb. sayılabilir. Aycox, 16 Kasım 2022'de lösemi nedeniyle 47 yaşında öldü.
FİLMOGRAFİSİ
Sinema
2001: Rave Macbeth
2003: Jeepers Creepers II
2004: Dead Birds
2007: Perfect Stranger
2008: The X Files: I Want to Believe
2008: Animals
2009: Tom Cool
2010: Christina
2010: Lifted
2013: The Girl on the Train
2014: Dead on Campus
Televizyon dizileri
2003: Cold Case
2009: Dark Blue
Televizyon filmleri
1999: Cruel Justice
2013: Profile for Murder
Video filmler
2003: Lights, Camera, Creeper: Making 'Jeepers Creepers 2'
2005: Making 'Dead Birds'
2005: Showboat & Boonie
2008: Joy Ride 2: Dead Ahead
2011: Ticking Clock