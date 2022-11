2005 yılında yayın hayatına başlayan korku-gerilim türündeki Supernatural dizisiyle tanınan Nicki Aycox, 2021 yılından beri kanser tedavisi görüyordu. Peki, Nicki Aycox kimdir? Nicki Aycox kaç yaşındaydı, nereli? Nicki Aycox neden öldü? Nicki Aycox hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NİCKİ AYCOX KİMDİR?

Nicki Lynn Aycox (d. 26 Mayıs 1975 - ö. 16 Kasım 2022), Amerikalı oyuncu ve müzisyen.

Kariyerine 1996'da başlayan Aycox'un yer aldığı yapımlar arasında sinema, televizyon filmleri; Jeepers Creepers II (2003), Perfect Stranger (2007), ve The X Files: I Want to Believe (2008) ile televizyon dizileri; Supernatural, Cold Case ve Darrk Bule vb. sayılabilir. Aycox, 16 Kasım 2022'de lösemi nedeniyle 47 yaşında öldü.

FİLMOGRAFİSİ

Sinema

2001: Rave Macbeth

2003: Jeepers Creepers II

2004: Dead Birds

2007: Perfect Stranger

2008: The X Files: I Want to Believe

2008: Animals

2009: Tom Cool

2010: Christina

2010: Lifted

2013: The Girl on the Train

2014: Dead on Campus

Televizyon dizileri

2003: Cold Case

2009: Dark Blue

Televizyon filmleri

1999: Cruel Justice

2013: Profile for Murder

Video filmler

2003: Lights, Camera, Creeper: Making 'Jeepers Creepers 2'

2005: Making 'Dead Birds'

2005: Showboat & Boonie

2008: Joy Ride 2: Dead Ahead

2011: Ticking Clock