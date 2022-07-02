Nicholas Latifi kimdir? F1 Yarış Pilotu Nicholas Latifi kaç yaşında, nereli, hangi takımda, şampiyonluğu var mı?

F1 yarış pilotu Nicholas Latifi aslen nereli? Nicholas Latifi hangi ülkeli? Nicholas Latifi'nin kaç şampiyonluğu var? Nicholas Latifi kaç puanda? merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, F1 Pilotu Nicholas Latifi kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda, şampiyonluğu var mı? İşte detaylar...

NİCHOLAS LATİFİ KİMDİR?

Nicholas Daniel Latifi (d. 29 Haziran 1995), İran asıllı Kanadalı yarış pilotu. Formula 1 kariyerine 2020 sezonunda başlayan Latifi, Williams için yarışmaktadır.

HAYATI

29 Haziran 1995'te doğan Nicholas Latifi, SOFİNA Foods'un CEO'su Michael Latifi'nin oğludur. Profesyonel pilotluğa 2012 yılında, İtalyan Formula 3 Şampiyonasında başlamıştır. 2014 yılında Avrupa Formula 3 Şampiyonası'nı 10. bitirip, bir sonraki yıl GP2'ye geçmiştir. Klasmandaki ilk iki yıkı (2015 ve 2016), pek başarılı geçmemiştir. 2017 yılında GP2 Formula 2 olunca DAMS takımında 1 yarış kazanarak sezonu 5. bitirmiştir. 2018'de yine 1 yarış kazanmasına rağmen sezonu 9. bitirmiştir.

Latifi, 2019 Formula 2 Şampiyonası'nı 4 yarış kazanarak Nyck de Vries'in ardından ikinci bitirmiştir. Bu başarı, onu 2020 yılında Williams'ın ikinci pilot koltuğuna getirmiştir. Şu ana kadar 28 kez Formula 1'de yarışan Latifi, 2021 Macaristan Grand Prix'de ilk puanlarını almıştır.

Latifi, 2022 yılı Cidde yarışında bir kaza daha geçirip yarış dışı kalmıştır daha önce de geçirdiği kaza için ölüm tehdidi aldığını ifade etmişti.